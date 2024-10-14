Dimensity 9400 может превосходить Apple A18 Pro на 19%

Недавно анонсированный флагманский мобильный процессор Dimensity 9400 стал первым для Android-устройств, производимым на техпроцессе TSMC N3E. Это ставит его на уровень Apple A18 Pro. При этом появилось немало отличий от прошлогодней модели Dimensity 9300. Масштабные обновления CPU и GPU позволили поднять скорость работы. В результате MediaTek сравнивает свой чип с A18 Pro в двух бенчмарках.

Для начала рассматривается Geekbench 6. MediaTek сообщает, что многоядерный результат составляет 9500 баллов против 8600 баллов у A18 Pro. Про многопоточную производительность MediaTek молчит, поскольку в ней Apple доминирует на протяжении многих лет.

Названные результаты могут быть немного завышены, поскольку один из руководителей OnePlus утверждал, что компания использует кастомный Snapdragon 8 Gen 4. Возможно, MediaTek хотела увеличить возможности Dimensity 9400, чтобы продемонстрировать, что компания может тягаться с Apple в производстве процессоров.

Что касается GPU, Dimensity 9400 получил 2500 баллов в бенчмарке 3DMark Steel Nomad Light. A18 Pro набрал 2100 баллов, уступив 19%.

Одной из основных причин роста производительности Dimensity 9400 является увеличение L3 кэша на 50% по сравнению с Dimensity 9300. Размер кэша каждого ядра у Dimensity 9400 вырос вдвое. Это позволяет каждому из них обрабатывать больше данных, сокращая время отклика и уменьшая энергопотребление.