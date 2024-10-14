Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
MediaTek сравнивает Dimensity 9400 с A18 Pro в свою пользу
Dimensity 9400 может превосходить Apple A18 Pro на 19%

Недавно анонсированный флагманский мобильный процессор Dimensity 9400 стал первым для Android-устройств, производимым на техпроцессе TSMC N3E. Это ставит его на уровень Apple A18 Pro. При этом появилось немало отличий от прошлогодней модели Dimensity 9300. Масштабные обновления CPU и GPU позволили поднять скорость работы. В результате MediaTek сравнивает свой чип с A18 Pro в двух бенчмарках.

Для начала рассматривается Geekbench 6. MediaTek сообщает, что многоядерный результат составляет 9500 баллов против 8600 баллов у A18 Pro. Про многопоточную производительность MediaTek молчит, поскольку в ней Apple доминирует на протяжении многих лет.

Названные результаты могут быть немного завышены, поскольку один из руководителей OnePlus утверждал, что компания использует кастомный Snapdragon 8 Gen 4. Возможно, MediaTek хотела увеличить возможности Dimensity 9400, чтобы продемонстрировать, что компания может тягаться с Apple в производстве процессоров.

Что касается GPU, Dimensity 9400 получил 2500 баллов в бенчмарке 3DMark Steel Nomad Light. A18 Pro набрал 2100 баллов, уступив 19%.

Одной из основных причин роста производительности Dimensity 9400 является увеличение L3 кэша на 50% по сравнению с Dimensity 9300. Размер кэша каждого ядра у Dimensity 9400 вырос вдвое. Это позволяет каждому из них обрабатывать больше данных, сокращая время отклика и уменьшая энергопотребление.

#процессоры #mediatek
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
В сети появились результаты тестирования Vivo iQOO 13 в приложении Geekbench 6
Глава OnePlus заявил, что в их смартфонах будет устанавливаться кастомный вариант Snapdragon 8 Gen 4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строится крупнейший в мире комплекс по производству железорудных окатышей
3
На юге России открыт уникальный завод по производству аморфного диоксида кремния
5
Первая коммерческая космическая станция Haven-1 изнутри выглядит как роскошный отель
4
Эксперт Даманцев: «Кинжалы» и «Искандеры» легко преодолеют противоракетный комплекс Aegis Ashore
+
На Транссибе завершили ключевые этапы реконструкции знаменитого «царского» тоннеля
+
Нейросеть смогла воспроизвести в уме интерактивную копию карты Dust 2 из Counter-Strike
2
Экс-глава багамского подразделения FTX Райан Саламе прибыл в тюрьму для отбытия наказания
+
Модернизация артиллерии: дальнобойные орудия 2А88 и "Краснополь-Д" меняют правила игры на фронте
2
Honor Magic 7 Pro получит ультразвуковой датчик отпечатков пальцев и быструю зарядку на 100 Вт
+
Показанные Tesla на мероприятии в четверг роботы Optimus не действовали самостоятельно
2
Army Recognition: В США представили новейшую пушку Bushmaster M230LF с двойной подачей боеприпасов
+
KTM анонсировала новые панели приборов для мотоциклов с Android Automotive
1
Новый вариант бронетранспортера Stryker имеет абсолютную защиту от дронов: лазеры, пушки и ракеты
2
Yonhap: КНДР привела в полную готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
+
Бывший разработчик Rockstar: GTA 6 не выйдет, пока не будет готова и идеальна на все 100%
+
В сети появились изображения браслета Xiaomi Smart Band 9 Pro
+
В России представили новый иранский седан — прямого конкурента Lada Vesta
+
Guilded (альтернатива Discord) заблокировал доступ для российских пользователей
1
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
1
Глава CD Projekt Red развеял слухи о проблемах в студии
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 октября
+
Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
9
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
19
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
5
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
157
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
15
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
2
PlayStation 5 и Xbox series X против зумеров — я не чувствую некстгена
1
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
6
Эксклюзивы, закрытия студий и новые релизы — итоги первого года слияния Microsoft и Activision
+

Сейчас обсуждают

DIP40
22:48
Во влажных фантазиях разве что)
Разведка Германии сичтает, что Россия сможет атаковать НАТО до конца текущего десятилетия
Eppius
22:48
Где встать в очередь?
Elista запускает огромный 85-дюймовый Google TV с передовыми функциями
DIP40
22:48
Может. Вопрос только один: Зачем ?!
Разведка Германии сичтает, что Россия сможет атаковать НАТО до конца текущего десятилетия
Jack Black
22:43
А я даже поверю и ни разу не удивлюсь. В РФ, как и прежде в СССР и даже в царской России во время военных действий всегда выстреливала научная мысль и разработки. Например, когда немцы освоили и нача...
ВС России использовали автономных роботов с пулемётами во время штурма Угледара
Ярослав Курышев
22:39
ЕСОКТ молодец
Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
Виктор Саввинов
22:38
Атаковала, губами, и не один раз.
Разведка Германии сичтает, что Россия сможет атаковать НАТО до конца текущего десятилетия
Зю
22:36
Блюдце бесит
Представлен Vivo X200 с Dimensity 9400, камерами Zeiss, изогнутым экраном и батареей на 5800 мАч
Джон Коннор
22:29
да хоть бы атаковала пидоров этих балабольных, они там уже столько наговорили, что давно пора заткнуть их навсегда
Разведка Германии сичтает, что Россия сможет атаковать НАТО до конца текущего десятилетия
Валерий Агапов
22:27
Всё же США делает доброе дело по развитию стран под санкциями. Особенно для РФ. Разве что по ракетам помогать нам не надо. Слава СССР. Того, что наделали хватит на всех, а ещё куча разработок, которы...
Евросоюз расширил санкции против Ирана за якобы его сотрудничество с Россией в военной сфере
Eppius
22:19
Аткуда это автор смог сотен раздобыть вот что мы должны тщательно расследовать.
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем