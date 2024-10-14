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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC нарастила чистую прибыль примерно на 40% по итогам третьего квартала
В этом уверены многие аналитики.

В прошлом квартале, как показали предварительные расчёты, TSMC увеличила свою выручку на 36,5% до рекордных $23,62 млрд. По мнению опрошенных Reuters аналитиков, чистая прибыль этого производителя чипов за третий квартал должна была вырасти на 40% до $9,27 млрд. Данный прогноз является консолидированным мнением 22 отраслевых аналитиков.

Источник изображения: TSMC

Полная статистика по итогам деятельности TSMC в третьем квартале будет опубликована лишь в четверг, поэтому пока приходится оперировать лишь предварительными оценками. Третий квартал традиционно является «высоким сезоном» с точки зрения спроса на услуги TSMC, поскольку крупные клиенты компании в лице AMD, NVIDIA, Qualcomm и MediaTek обычно готовят к четвёртому кварталу новые изделия, требующие передовой литографической технологии. В этом году тенденция усилена высоким спросом на компоненты для систем искусственного интеллекта.

Другой интригой остаётся сумма капитальных затрат, которую TSMC готова утвердить по итогам текущего года. В июле она сузила диапазон прогноза по этим расходам до $30–32 млрд, подняв нижнюю границу на пару миллиардов долларов США. Вызовут ли инфляция и необходимость строительства новых предприятий в различных странах мира рост капитальных затрат TSMC, станет понятно уже на этой неделе.

#аналитика #полупроводники #финансы #литографическое производство #tsmc
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