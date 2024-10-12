Но не стоит переживать по этому поводу, так как все данные с него будут перенесены на сайт Xiaomi

Поклонников бренда Poco скоро ждут определенные изменения. В последний день текущего года, 31 декабря 2024 года Xiaomi закрывает официальный сайт Poco. Это касается как глобальной версии ресурса, так и различных региональных сайтов. Но любителям продукции бренда не стоит переживать за его будущее, так как Poco никуда не исчезнет, а просто будет размещать информацию о своих устройствах на основном сайте Xiaomi.

Это может выглядеть весьма странно и неожиданно, так как разделение интернет-ресурсов компания Xiaomi делала акцент на некоторых различиях между основными устройствами Xiaomi и суббрендами в лице Redmi и Poco.

В любом случае, проводимая реорганизация не должна значительно повлиять на опыт использования смартфонов Poco. Поддержка пользователей, полное описание продуктов и различные существующие услуги будут аккуратно перенесены на официальные сайты Xiaomi.

Сам переход начнется уже 21 октября, после чего совершать покупки на сайте Poco будет уже нельзя. Программы лояльности клиентов также не были забыты. Существующие Poco Points и баллы лояльности будут перенесены на основной сайт и останутся действительными в экосистеме Xiaomi. А существующие купоны также будут перевыпущены до 12 декабря.

Более того, уже сделанные заказы, информация об их отслеживании и даже отзывы пользователей с веб-сайта Poco будут перенесены на официальную страницу Xiaomi. Пользователям не нужно будет совершать никаких дополнительных действий, так как все будет перенесено в автоматическом режиме.

После закрытия веб-сайта 31 декабря попытка зайти на него автоматически перенаправит пользователей на соответствующую страницу на сайте Xiaomi. Однако будет и небольшая потеря в виде прекращения функционирования приложения Poco Store. Оно не будет частью миграции и больше не будет работать после закрытия веб-сайта.

Похоже, что такой ход компании Xiaomi призван оптимизировать свое присутствие в Интернете. Хотя Xiaomi объявила Poco как независимый бренд ещё в 2020 году, но фактически он не работал по-настоящему независимо, поскольку большинство телефонов под брендом Poco очень похожи на телефоны Redmi.

В любом случае для конечных потребителей это изменение вряд ли окажет значительное влияние. И хотя Poco объявила о закрытии всех своих сайтов, Poco India, работающая в домене poco.in, похоже, пока останется единственным нетронутым.