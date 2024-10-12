Модерация в TikTok будет выполняться автоматически

Популярный сервис TikTok от китайской компании ByteDance анонсировал сокращение сотен сотрудников по всему миру, включая значительное число в Малайзии. Компания заявила, что это решение является частью её перехода к использованию большего количества инструментов на основе искусственного интеллекта для модерации контента с целью повышения эффективности.

Сначала источники сообщили Reuters о сокращении более 700 рабочих мест в Малайзии. Позже в TikTok уточнили, что число составило менее 500.

Уволенные сотрудники, многие из которых занимались модерацией контента, получили уведомления о сокращении по электронной почте в среду. Эти увольнения являются частью более широкого плана по оптимизации процесса модерации контента TikTok на глобальном уровне. В ближайшем будущем могут произойти аналогичные сокращения в рамках консолидации региональных операций компании.

Сейчас TikTok использует сочетание технологий ИИ и живых модераторов для контроля огромного объёма контента, публикуемого на платформе. В заявлении представитель TikTok сказал, что реорганизация была необходима для укрепления глобальной операционной модели компании в области модерации контента.

Ещё компания объявила о планах инвестировать в этом году $2 млрд в инициативы по обеспечению доверия и безопасности на глобальном уровне. Большая часть задач по модерации контента в сервисе уже автоматизирована. По данным TikTok, 80% вредоносного или нарушающего правила контента удаляется с помощью технологий на основе ИИ.

Эти сокращения происходят на фоне усиления регуляторного давления на глобальные технологические компании, включая TikTok. Недавно правительство Малайзии потребовало от социальных платформ получить лицензию на деятельность к январю для решения вопросов, связанных с киберпреступлениями.

В этой стране недавно случился всплеск вредоносного контента в интернете, и власти призвали такие компании, как TikTok, усилить мониторинг. Страна лидирует в Юго-Восточной Азии по объёму запросов на ограничение контента на платформе.