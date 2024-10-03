Евросоюз продолжает наступать на технологические компании

Европейская комиссия оказывает давление на крупные технологические платформы с целью обеспечения большей прозрачности в том, как их алгоритмы рекомендуют пользователям контент. Она отправила запросы на предоставление информации в рамках нового Закона о цифровых услугах (DSA) в YouTube, Snapchat и TikTok.

Комиссия хочет узнать подробности внутренней работы рекомендательных систем, используемых компаниями, и как компании противостоят потенциальным рискам. Среди них незаконный контент, такой как информация о наркотиках, вмешательство в выборы, риски для несовершеннолетних и т.д.

YouTube и Snapchat должны предоставить информацию о лежащих в основе их алгоритмов рекомендаций стандартах, а также о мерах, предпринятых для снижения лазеек в контенте, которые могут неблагоприятно сказаться на психическом здоровье пользователей. TikTok предлагается предоставить сведения о действиях, предотвращающих скоординированное поведение с целью влияния на выборы или дебаты.

TikTok также должен предоставить больше информации о мерах, предпринятых с целью избежать манипуляций с выборами, плюрализмом СМИ и гражданским дискурсом, которые могут быть усилены определёнными рекомендательными системами.

Все три компании должны ответить на запросы комиссии до 15 ноября. Ответы помогут регуляторам определить, соблюдают ли компании правила DSA по прозрачности вокруг алгоритмического усиления рисков. Согласно новому закону, отсутствие сотрудничества или неполные ответы могут привести к штрафам.

Правила DSA вводят далеко идущие требования к прозрачности цифровых платформ, у которых более 45 млн ежемесячно активных пользователей. Эти требования являются частью продолжающегося контроля комиссии за рекомендательными системами платформ, который усилился с вступлением в силу DSA. Также в настоящее время ведутся официальные процедуры несоответствия против Facebook, Instagram, AliExpress и TikTok за отсутствие разработанных правил в системах рекомендаций.