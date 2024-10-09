В дополнение к BOE, также присоединится Tianma Microelectronics.

Компания Apple планирует сделать значительный шаг вперёд в своей линейке смартфонов с выпуском нового iPhone SE 2025, который будет оснащён OLED-дисплеями. Apple уже начала размещать заказы на OLED-дисплеи у BOE и LG для предстоящего iPhone SE 2025. Следовательно, это изменение знаменует собой конец использования ЖК-дисплеев в iPhone, поскольку даже модель SE, которая ранее использовала ЖК-дисплеи, теперь перейдет на OLED-технологию.

Кроме того, аналитическая компания TechInsights раскрыла, что кроме уже известной компании BOE, к списку поставщиков дисплеев для нового iPhone SE 2025 присоединится и китайская компания Tianma Microelectronics. Ранее BOE была исключена из числа поставщиков iPhone из-за проблем с качеством продукции, но после значительных улучшений она снова вошла в число основных поставщиков.

Новый iPhone SE 2025 ожидается весной 2025 года. Это будет первая модель в серии iPhone SE, оснащённая OLED-дисплеем, что существенно улучшит визуальный опыт пользователей. Предполагаемый ценовой диапазон нового смартфона составит от $459 до $499, что делает его более доступным для широкого круга потребителей. Что ещё касается экрана, так это то, что iPhone SE 2025, вероятно, не будет использовать дизайн "Dynamic Island", вместо этого он будет оснащён классическим дизайном челки с разрешением 1170 x 2532. Это решение сохранит традиционный внешний вид, но с современными технологическими улучшениями. Кроме того, кнопка Touch ID Home будет убрана, и вместо неё будет использоваться Face ID, как в более новых моделях iPhone. Кроме того, ожидается, что новый смартфон будет поддерживать функции Apple Intelligence, которые ранее были доступны только в более дорогих моделях iPhone.