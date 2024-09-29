Проект работает на ОС Lenovo ZUI Smart Projection с автоматической коррекцией, автоматической фокусировкой и интеллектуальными функциями предотвращения препятствий.

Lenovo начала продажи нового проектора Xiaoxin 100GT, который является многофункциональным устройством с высоким качеством изображения и звука в компактном корпусе.

Проектор имеет яркость 500 люмен CVIA (примерно 1400 люмен ANSI), что обеспечивает четкие и яркие изображения даже при ярком освещении. Он работает на основе герметичного оптического модуля Crystal X, что увеличивает срок службы, предотвращая накопление пыли внутри линз. Разрешение составляет 1080p/60 Гц. Устройство имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

С поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 проектор обеспечивает быстрое подключение. Он оснащен чипсетом HiSilicon для стабильной работы и качественного декодирования. Портативное крепление на 360° позволяет проецировать в любом направлении.

Проектор функционирует на базе ОС Lenovo ZUI Smart Projection с функциями автокоррекции, автофокуса и интеллектуального избегания препятствий. Для уменьшения нагрузки на глаза используется технология низкого уровня синего света. Кроме того, имеет два динамика по 5 Вт..