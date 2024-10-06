vivo X200 Pro показал высокий уровень детализации при съёмке с расстояния

Скоро будет представлен флагманский смартфон vivo X200 Pro на новом процессоре Dimensity 9400, который также ещё предстоит анонсировать. В преддверии этого события компания vivo опубликовала примеры фотографий на перископический телеобъектив с разрешением 200 Мп.

Помимо него, здесь есть основная камера на сенсоре Sony IM921 50 Мп, произведённом с использованием техпроцесса 22 нм. Хотя это меньше, чем сенсор 40 нм в составе X100 Pro, большая апертура объектива f/1.57 на новой модели позволяет попадать на сенсор большему количеству света.

Есть сверхширокоугольная камера 50 Мп с использованием сенсора Samsung JN1. Сенсор перископического телеобъектива 200 Мп — Samsung ISOCELL HP9 с размером 1/1.4 дюйма. Объектив будет иметь апертуру f/2.67 с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм с сертификацией Zeiss. Это тот же сенсор, который использовался на прошлогоднем vivo X100 Pro.

vivo продемонстрировала возможности камеры, сделав фотографии китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь. Используя фокусное расстояние 230 мм, апертуру f/2.67 и скорость захвата 1/1000 мс, она показала возможности захвата быстрого движения с чёткостью детализации.

Передняя камера имеет сенсор 50 Мп. vivo использует собственный чип для обработки всех фотографий, пишет Digital Chat Station. Аппарат обладает экраном OLED 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором 6000 мАч с проводной зарядкой на 90 Вт. Официальная презентация vivo X200 Pro ожидается 14 октября вместе с остальными моделями серии.