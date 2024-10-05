Устройство имеет компактный форм-фактор, но при этом модуль камер достаточно сильно выпирает.

В преддверии запуска серии Vivo X200, который состоится 14 октября, появляется всё больше утечек и деталей о новых моделях. Одним из наиболее интересных нововведений в этой линейке является Vivo X200 Pro Mini, компактная версия флагманского смартфона, которая, по всей видимости, будет привлекательна для тех, кто ценит портативность и мощность в одном устройстве.

Vivo X200 Pro Mini отличается компактным форм-фактором, что делает его привлекательным для пользователей, предпочитающих смартфоны меньше привычных. На представленных изображениях видно, что устройство имеет круглый модуль камеры на задней панели, который уже был раскрыт в предыдущих утечках. Этот модуль камеры включает три задние камеры, среди которых есть телеобъектив и, вероятно, настройка Zeiss, известная своими качественными оптическими решениями.

По слухам, это будут 50-мегапиксельная основная камера с новым сенсором Sony IMX06C размером 1/1,28 дюйма и апертурой f/1,57, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Samsung JN1 и 50-мегапиксельный перископический датчик Sony IMX882 с поддержкой 10-кратного гибридного зума.

Белые линии на рамке устройства подтверждают, что она сделана из металла, добавляя смартфону премиальный внешний вид и ощущение качества. В нижней части устройства расположены динамик и порт USB-C, что соответствует современным стандартам подключения.

Vivo X200 Pro Mini, несмотря на свои компактные размеры, не уступает по мощности своим "большим собратьям". Смартфон будет оснащён флагманским восьмиядерным чипсетом Dimensity 9400 от MediaTek и графическим процессором Mali-G925 Immortalis MC12.