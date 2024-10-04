Известный инсайдер раскрыл диапазон цен на серию Vivo X200, включая топовую модель X200 Ultra

Vivo собирается выпустить свои телефоны серии X200 14 октября в Китае. Ожидаются три смартфона в линейке — Vivo X200, X200 Pro mini и X200 Pro.

Дизайн-рендеры всех трех телефонов уже появились, наряду с различными утечками и тизерами, раскрывающими ключевые детали. Теперь, благодаря информации на Weibo от известного технического инсайдера Digital Chat Station (DCS), можно также узнать о ценах грядущих устройств.

Важно отметить, что инсайдер не раскрыл точные цены на Vivo X200, X200 Pro mini и X200 Pro. Вместо этого он намекнул, что ценовой диапазон телефонов составит от 4000 до 5000 юаней (примерно от 570 до 712 долларов США).

Позже DCS отредактировал пост на Weibo, сузив диапазон цен от 4000 юаней до 4XXX юаней (примерно 570–? долларов США).

Хотя новый диапазон все еще остается неопределенным, можно ожидать, что Vivo X200 будет стоить от 4000 юаней. И если это правда, телефон получит ту же цену, что и его предшественник, несмотря на ожидаемое увеличение стоимости компонентов.

В частности, ходят слухи, что предстоящий флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9400 получит повышение цены, что несомненно повлияет на цены конечных устройств для потребителей.

Представитель Vivo даже публично признал возможность увеличения стоимости чипсетов недавно. Но если Vivo удастся сохранить прошлогодние цены, несмотря на рост стоимости процессоров, это будет большой победой для потребителей.

По словам DCS, более дорогая модель может поднять ценовой барьер примерно до 5500 юаней, что примерно составляет 770 долларов США.