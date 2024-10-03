Большинство игр на PlayStation 5 Pro могут начать работать быстрее

Компания Sony собирается предложить от 40 до 50 улучшенных игр для PlayStation 5 Pro на момент начала продаж консоли. Об этом заявил старший менеджер по продуктам отдела глобального планирования SIE Тошимаса Аоки.

В интервью японскому изданию 4Gamer на выставке Tokyo Game Show Аоки-сан рассказал об обновлённой версии консоли. В число 40–50 игр войдут как проекты от собственных студий Sony, так и от сторонних разработчиков. По его мнению, такое количество игр на старте указывает на высокую оценку разработчиками возможностей PlayStation 5 Pro. Они уверены в её умении обеспечивать отличное качество графики на скорости 60 кадров/с.

В интервью также было сказано, что даже игры без специальной оптимизации для PlayStation 5 Pro смогут воспользоваться улучшениями консоли благодаря режиму Game Boost. Они должны поддерживать для этого переменную частоту кадров и динамическое разрешение. Игры с фиксированной частотой кадров не получат прироста производительности, если разработчики не разблокируют этот параметр.

Игры для PlayStation 4 с переменной частотой кадров также будут улучшены. Функция Image Quality Boost обеспечит простое масштабирование без использования технологии PSSR. Игры для PSVR 2 также выиграют от улучшенных характеристик консоли по сравнению с базовой моделью. Это обеспечит более стабильную работу, которая особенно важна для любых VR-проектов. Sony рассматривает возможность использования PSSR для дальнейшего улучшения визуальной составляющей VR-игр.

Игра Final Fantasy VII Rebirth станет демонстрацией возможностей консоли на старте. Marvel's Spider-Man 2 была названа как пример способностей консоли. Игра отлично выглядит при разрешении 4K и сохраняет плавность режима производительности базовой консоли.