Новое обновление, включающее функции искусственного интеллекта, для Snapchat выйдет в ближайшие месяцы и будет доступно первыми подписчикам Snapchat Plus.

Платформа социальных сетей Snapchat анонсировала новые функции. Основными являются: редактирование чатов, реакции на эмодзи, напоминания о искусственном интеллекте, реакции на карте. Платформа представила новые настраиваемые образы Bitmoji и линзы на базе ИИ. Эти функции появятся в ближайшие месяцы и будут доступны первым подписчикам Snapchat Plus.

В своем блоге компания заявила, что вскоре пользователи смогут редактировать сообщения в течение 5 минут после их отправки. Эта функция будет постепенно распространяться на подписчиков Snapchat Plus по всему миру. Ранее в случае опечатки у пользователей не было возможности отредактировать сообщение. Однако сейчас пользователь сможет коснуться и удерживать послание, а затем выбрать опцию редактирования из списка.

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До сих пор у пользователей была возможность реагировать с помощью Bitmojis на сообщения чата. Теперь Snapchat добавил стандартные смайлики для реагирования. Чтобы отправить смайлики, нужно нажать на чат, затем на значок "+" и выбрать из списка стандартных смайлов.

Встроенный чат-бот Snapchat поддерживает настройку напоминаний. Пользователи могут попросить "Мой искусственный интеллект" настроить напоминание, и он начнет обратный отсчет, напоминая им о событии. Пользователи, решившие поделиться своим местоположением, теперь могут помахать рукой на картах Snap. Bitmoji на базе ИИ может генерировать шаблоны для редактирования одежды.



