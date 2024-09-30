YouTube в США без хитов Адель и Дилана? Спор о лицензировании оставил пользователей без любимой музыки.

© shutterstock

Пользователи YouTube в США столкнулись с неожиданной проблемой: с платформы исчезли песни известных исполнителей, таких как Адель, Боб Дилан и Джек Харлоу. Причиной стал спор о лицензировании между YouTube и организацией SESAC, представляющей интересы этих и других музыкантов, сообщает 9to5Mac.



Лицензионное соглашение между YouTube и SESAC истекло, и стороны не смогли договориться о новых условиях. В результате контент из репертуара SESAC, включающий 1,5 миллиона песен, был заблокирован на платформе.



Теперь при попытке воспроизвести заблокированные треки пользователи видят сообщение «Песня недоступна» как на YouTube, так и на YouTube Music. Альбомы артистов, связанных с SESAC, также частично или полностью исчезли из плейлистов. Например, старые альбомы Адель стали недоступны, в то время как новые треки пока остаются на платформе.



YouTube ведет активные переговоры с SESAC и надеется достичь нового соглашения в ближайшее время, чтобы вернуть музыку на платформу.



Стоит отметить, что это не первый случай, когда YouTube сталкивается с проблемами из-за лицензирования музыкального контента. Платформа регулярно ведет переговоры с правообладателями, чтобы обеспечить доступ пользователей к широкому спектру музыки.