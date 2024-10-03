Apple готовится представить свои обновлённые компьютеры.

В этом году Apple представила новый планшет OLED iPad Pro на процессоре M4, хотя его ждали на более старом чипе M3. Теперь компания собирается обновить всю линейку компьютеров Mac, в том числе MacBook Pro и Mac Mini с разными версиями процессора M4. Сообщается, что это произойдёт до конца года. Известный аналитик поделился подробностями об этих устройствах и о том, когда можно рассчитывать получить их.

Марк Гурман ранее утверждал, что Apple проведёт мероприятие в октябре. Не стоит ждать каких-либо серьёзных изменений в дизайне моделей MacBook Pro, но Mac Mini может стать значительно меньше. Аналитик ранее предполагал, что обновления могут появиться «в ближайшие недели». В новом отчёте Гурман уже говорит «в этом году». Это означает, что устройства могут немного задержаться по сравнению с предыдущими предположениями.

В любом случае, ждать осталось не особо долго. В прошлом году Apple обновила модели MacBook Pro и линейку iMac 30 октября. Примерно в эти сроки можно ждать новые устройства и на этот раз.

Чип M4 станет значительным обновлением для всех Mac. На планшетах он показал впечатляющую производительность. Обновление может увеличить производительность на 25%, так как у процессора до 10 ядер по сравнению с 8 ядрами в M3. Компания также объявит о новых чипах M4 Pro и M4 Max для моделей MacBook Pro, но это не единственные ожидаемые устройства.

Apple также обновит 24-дюймовый iMac и новый Mac Mini, который может получить значительно меньшие размеры по сравнению с нынешней моделью. Также будет представлен новый iPad mini 7 с мощным чипом серии A, возможно, A17 Pro или A18, для работы функций Apple Intelligence.