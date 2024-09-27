В этом месяце ожидается анонс компьютеров с M4 Pro и M4 Max.

Доля Apple на рынке немного сокращается из-за низких поставок Mac в преддверии презентации моделей M4 Pro и M4 Max. В следующем месяце или в ноябре, компания планирует провести мероприятие на котором представит новые компьютеры Mac.

Хотя поставки Mac остаются стабильными по сравнению с прошлым годом, показатели Apple на рынке снизились с 12,7% до 12,3%. Ожидается, что обновление с чипами M4 приведет к увеличению продаж и доли рынка. Каждый год перед обновлением поставки компании падают, поскольку пользователи ожидают более производительных чипов. В этом году Apple представила чипы M3, а в этом месяце ожидается анонс компьютеров с M4 Pro и M4 Max.

Согласно ожиданиям, Apple представит новые версии MacBook Pro и обновленный Mac mini на предстоящем мероприятии.