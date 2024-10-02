Первый обзор ремейка Silent Hill 2 весьма положительный

Согласно одному из первых обзоров игры, на завершение ремейка Silent Hill 2 уйдёт более 15 часов. Японский журнал Famitsu в своем последнем номере оценил долгожданный ремейк, который выйдет на ПК и PlayStation 5 на следующей неделе, на 35 из 40 баллов (8/9/9/9). Это немного выше, чем оценка оригинальной игры (32 из 40).

Обзор говорит о чувстве реализма, благодаря красивой графике, уникальной атмосфере игры, обновлённых головоломках, которые стали более сложными, и боевой системе. Также сказано, что на первое прохождение игры потребуется от 16 до 18 часов. Это почти вдвое превышает длину оригинала.

Ремейк Silent Hill 2 готовится к выходу на ПК и PlayStation 5. Релиз на других платформах также нельзя исключать. В сентябре говорилось, что разработанная командой Bloober игра останется эксклюзивом для PS5 до 8 октября 2025 года. Велика вероятность, что она в конечном счёте выйдет на Xbox и, возможно, на Nintendo Switch 2.

Пока же ремейк Silent Hill 2 выходит 8 октября на ПК и PlayStation 5 по всему миру.