Ремейк Silent Hill 2 получит отзывы 4 октября

Эмбарго на обзоры долгожданного ремейка Silent Hill 2 спадет уже 4 октября, всего за несколько дней до официального релиза (8 октября 2024 года). Ожидания фанатов растут, особенно после того, как стало известно, что версия для ПК появилась благодаря настойчивости студии Bloober Team. Первоначально Konami планировала выпуск ремейка исключительно для PlayStation, однако благодаря усилиям разработчиков игроки на ПК также получат возможность насладиться легендарным хоррором.

Интересно, что хотя Bloober Team выступает в качестве наемного разработчика для Konami, их сотрудничество не ограничится только ремейком Silent Hill 2. Студия подтвердила, что Konami довольна результатом их совместной работы, и уже строятся планы на дальнейшее сотрудничество, которое может включать и другие проекты по вселенной Silent Hill.

Не смотря на то, что Bloober Team выступает лишь как подрядчик, именно их усилия помогли расширить платформы ремейка. Однако, несмотря на их участие в разработке, ключевые решения по проекту остаются за Konami.