Konami делится новой информацией про игру

Ремейк культового хоррора Silent Hill 2 займет 50 ГБ на твердотельном накопителе PlayStation 5. Владельцы расширенного Deluxe-издания смогут загрузить игру заранее уже 4 октября, а доступ к игре для них откроется 6 октября в 11:00 по московскому времени. Игрокам с обычным изданием придется подождать до 6 октября, а релиз для всех состоится только 8 октября.

Стоит вспомнить, что оригинальная Silent Hill 2, выпущенная в 2001 году, стала одной из легендарных игр в жанре психологического хоррора. Тогда она занимала всего около 1,8 ГБ пространства на диске, что по нынешним меркам кажется очень скромным.

Недавно появилась информация, что длительность первого прохождения ремейка Silent Hill 2 составит от 16 до 18 часов. Информацию подтвердил креативный директор Матеуш Ленарт, отвечая на вопрос одного из пользователей Twitter (Х). Для сравнения: на прохождение оригинальной Silent Hill 2 требуется 8-9 часов, согласно информации с сайта HowLongToBeat.



