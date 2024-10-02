Samsung может перестать выпускать стандартные смартфоны Galaxy S

Samsung ещё не выпустила серию Galaxy S25, которую ждут в начале следующего года, но уже появляются слухи о Galaxy S26. Аппаратов в этой линейке может стать меньше привычного количества. Компания может избавиться от стандартной модели, как сделала это с планшетами Galaxy Tab S10.

Об этом рассказал инсайдер Ice Universe в Twitter. Таким образом, останутся только аппараты Plus и Ultra. Предположительно, базовые модели Galaxy S не могут соперничать с аналогичными по цене смартфонами от крупных китайских брендов.

Недавно представитель Oppo сообщил, что аппарат Oppo Find X8 будет более компактным по сравнению с предшественником. Он станет легче, тоньше и получит более узкие рамки. Ice Universe указывает на это устройство как на пример того, как китайские бренды создают компактные телефоны, которые будут отнимать покупателей у Galaxy S.

Другой китайский бренд, vivo, готовится к запуску флагманской серии X200. Согласно нескольким утечкам, помимо моделей X200 и X200 Pro здесь будет версия mini с производительностью уровня X200 Pro.

Китайские конкуренты могут быть не единственным фактором. Другим является наличие моделей Galaxy S FE, которые предлагают множество возможностей основных устройств Galaxy S по более низкой цене. Только что представленный Galaxy S24 FE во многом похож на Galaxy S24 по характеристикам и цене.

Серия Galaxy S26 планируется к запуску в 2026 году, поэтому у компании ещё достаточно времени для изменений в планах.