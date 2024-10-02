Samsung Galaxy S24 FE разобрали на части

На прошлой неделе был анонсирован смартфон Samsung Galaxy S24 FE, очередной представитель серии Fan Edition. В интернете уже доступно видео, где демонстрируется внутреннее содержимое этого устройства.

Команда из PBKreviews разобрала S24 FE и показала это на YouTube. Для начала корпус нагрели, после чего аккуратно сняли заднюю стеклянную панель. Катушка беспроводной зарядки и антенна NFC не встроены в заднюю крышку, а находятся на отдельной плате. На ней же разместили теплораспределитель для чипов устройства.

После этого другие модули извлекаются без труда: верхний динамик, антенна 5G, нижний динамик и другие компоненты. Передняя камера легко отделяется от основной платы, к которой прикреплены три основных модуля камер. Дополнительный теплораспределитель и термопаста используются для охлаждения основного процессора и оперативной памяти.

Samsung использует длинные шлейфы, проходящие над аккумулятором и подключающиеся к дочерней плате для порта USB и интерфейса дисплея. Сам аккумулятор легко извлекается. Замена экрана выглядит более сложной задачей, требующей разборки корпуса с обеих сторон.





Под аккумулятором можно увидеть последний основной компонент системы охлаждения S24 FE — испарительный отсек. По сравнению с Galaxy S23 FE Samsung во многом сохраняет прежний внутренний дизайн, но этот отсек стал крупнее.

В итоге оценка ремонтопригодности составила 8,5 из 10, что показывает как простоту замены аккумулятора, так и общую доступность запасных частей.