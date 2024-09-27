Утечка данных рассказала о флагманском смартфоне Samsung будущего года

В начале августа Samsung анонсировала производство самых тонких чипов памяти для мобильных устройств. Они нужны для локальной обработки искусственного интеллекта непосредственно на устройстве.

Samsung рассказала, что её чипы 12-нм будут доступны в версиях на 12 и 16 ГБ. Из этого можно было сделать предположение, что 16 ГБ памяти будет в аппарате Galaxy S25 Ultra. Последним смартфоном Samsung с таким объёмом памяти был Galaxy S21 Ultra, выпущенный уже три года назад.

Теперь известный инсайдер Ice Universe написал в Twitter, что версия Galaxy S25 Ultra с 16 ГБ оперативной памяти будет выпущена с вероятностью 100%. В обычных сценариях применения устройства хватит и 12 ГБ памяти.

Как и в этом году, часть оперативной памяти будет зарезервирована для выполнения связанных с ИИ задач. С 16 ГБ они смогут обрабатываться быстрее по сравнению с моделями на 12 ГБ.

Пока ожидается, что увеличение объёма памяти коснётся только версии Ultra. Стандартный Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus, скорее всего, сохранят 12 ГБ.

S25 Ultra ждут в январе с экраном Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,8 дюйма, поддержкой частоты обновления 1–120 Гц и процессором Snapdragon 8 Gen 4. Может появиться 1-дюймовый сенсор ISOCELL на 200 Мп в основной камере. Он улучшит качество фотографий при слабом освещении и обеспечит высочайшую детализацию. Скорее всего, появятся новые функции ИИ для улучшения обработки изображений и видео, а также не связанные с камерами возможности.