Благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 5 от Qualcomm, производительность Galaxy S26 может быть значительно увеличена

С учетом того, что до выпуска Samsung Galaxy S25 осталось всего четыре месяца, появились первые слухи о Samsung Galaxy S26, который, как ожидается, обеспечит значительное улучшение производительности при запуске в начале 2026 года.

Флагманские смартфоны ежегодно становятся быстрее, но новая информация из китайских источников, намекает на возможный резкий рост производительности благодаря чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Хотя еще не был показан чип Snapdragon 8 Gen 4 (его выход ожидается в следующем месяце), его наследник, похоже, будет разработан с использованием 3-нанометровой технологии, обеспечивающей более высокую производительность и улучшенную энергоэффективность. По данным источников из Китая, максимальная тактовая частота нового чипсета может достичь 5 ГГц, что значительно превышает нынешние 3,4 ГГц чипа Snapdragon 8 Gen 3.

Недавно распространившиеся тестовые результаты предполагают, что Samsung Galaxy S25 Ultra с Snapdragon 8 Gen 4 может превзойти iPhone 16 Pro Max по вычислительной мощности. Однако иногда Samsung использует разные чипы для разных моделей в зависимости от региона, как это было с Galaxy S24 и S24 Plus. Остается только дождаться Galaxy S25, чтобы увидеть, что он предскажет для Galaxy S26.