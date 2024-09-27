Спустя два месяца Mix Flip выходит за пределы Китая

Mix Flip, стильный складной смартфон Xiaomi, был официально представлен в Китае пару месяцев назад. Теперь он доступен для покупки почти во всех странах, где продаются товары Xiaomi.

Правда, о умеренной цене в данном случае можно забыть. Стоимость устройства составляет не менее 1300 евро. Аппарат имеет 12 ГБ оперативной и 512 ГБ хранилища, а также один из самых быстрых процессоров — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Устройство предлагается в чёрном, фиолетовом и белом вариантах.

Основной экран здесь — OLED 6,86 дюйма, внешний — 4 дюйма OLED. Смартфон обладает двойной камерой (основная 50 Мп и сверхширокая 50 Мп), а также передней 32 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 4780 мА·ч, мощность зарядки — 67 Вт. Другие характеристики Mix Flip включают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, сканер отпечатков пальцев сбоку и USB Type-C.

Mix Flip работает с оболочкой HyperOS на Android 14 и несколько лет будет получать обновления.