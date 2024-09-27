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Samsung анонсировала LTE-версию бюджетных смарт-часов Galaxy Watch FE
Galaxy Watch FE смогут работать без подключения к смартфону

Вместе со смартфоном Galaxy S24 FE компания Samsung в четверг представила более доступную по цене модель смарт-часов Galaxy Watch FE. Здесь производитель предлагает поддержку сетей мобильной связи LTE.

Samsung представила эти часы только с Wi-Fi ещё в июне. Galaxy Watch FE выглядят примерно так же, как модель Galaxy Watch4. У них есть отслеживание множества показателей организма, включая продвинутый BioActive Sensor, расширенные функции мониторинга сна, обнаружение фибрилляции предсердий (Afib), а также возможность обнаруживать нерегулярный сердечный ритм (IHRN).

Модель LTE идентична июньской модели, за исключением доступа к сетям LTE. Это позволит работать с часами без их подключения к смартфону. Можно будет совершать телефонные звонки и отправлять текстовые сообщения. Остальные характеристики остаются прежними: размер часов 40 мм, экран AMOLED размером 1,02 дюйма с поддержкой Always On Display (AOD).

Объём оперативной памяти равен 1,5 ГБ, хранилище — 16 ГБ, процессор Exynos W290. Есть водонепроницаемость уровня 5ATM. Часы доступны в трёх цветовых вариантах: чёрные, серебристые и розово-золотые.

Стоимость составляет $249,99, что на $50 больше версии с Wi-Fi. Продажи начнутся 3 октября.

#samsung #смарт-часы
Источник: neowin.net
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