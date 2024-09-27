Galaxy Tab S10 переходят на процессоры MediaTek

Samsung в четверг наряду со смартфоном Galaxy S24 FE представила свои новые премиальные планшеты Galaxy Tab S10 Plus и S10 Ultra. Как и говорилось, стандартная модель размером 11 дюймов отсутствует.

Новые планшеты основаны на прошлогодних Galaxy Tab S9, сохранив похожий дизайн и некоторые характеристики. Цены тоже остались прежними: Plus стоит от $1000, а Ultra — от $1200. Продажи начнутся 3 октября.

Эти планшеты обладают панелями OLED. Galaxy Tab S10 Plus получил экран с диагональю 12,4 дюйма и разрешением 2800 x 1752. Ultra предлагает экран 14,6 дюйма с разрешением 2960 x 1848. Оба поддерживают частоту 120 Гц для более плавного отображения.

Разница в размерах означает и разницу в ёмкости аккумуляторов. Tab S10 Plus получил 10090 мАч, а Ultra — 11200 мАч. Оба модели поддерживают мощность зарядки до 45 Вт.

Galaxy Tab S10 Plus обладает передней сверхширокоугольной камерой 12 Мп и задними 13 Мп и сверхширокоугольной 8 Мп. Ultra получил дополнительную камеру 12 Мп.

Вместо процессора Qualcomm Snapdragon на этот раз применяется MediaTek Dimensity 9300 Plus. Этот чип 2024 года обладает 4-ядерным APU и обещает прирост производительности ИИ на 10%.

Этот прирост даёт MediaTek NeuroPilot Speculative Decode Acceleration для обработки больших языковых моделей (LLMs) с 7 млрд параметров со скоростью 22 токена в секунду. MediaTek утверждает, что эта способность превосходит аналогичные процессоры вдвое.