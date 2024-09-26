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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung готовится заморозить строительство двух предприятий в США и Южной Корее
Сейчас ей не до этого.

Необходимость сокращать численность персонала и экономить на строительстве новых предприятий осознала не только компания Intel, но и южнокорейская Samsung Electronics, с которой они ранее регулярно спорили за звание крупнейшего поставщика полупроводниковых компонентов в мире. Теперь издание Digital Daily сообщает, что Samsung готовится заморозить или вовсе отменить строительство второго предприятия в техасском Тейлоре, а также строительство четвёртой фазы производственного комплекса в корейском Пхёнтхэке.

Источник изображения: Samsung Electronics

Ранее уже сообщалось, что перспективы скорого освоения передовых техпроцессов на строящемся в Тейлоре предприятии омрачены низким уровнем выхода годной продукции на аналогичных линиях в Южной Корее. Первое предприятие в Тейлоре компания начала строить, намереваясь подготовить его к началу работы в 2026 году. Во второй половине текущего года должно было начаться строительство второго предприятия Samsung в Тейлоре.

Как сообщается, Samsung уведомила поставщиков оборудования, что ей в будущем не понадобится оборудование не только для второго предприятия в Тейлоре, но и четвёртого в Пхёнтхэке. В последнем случае Samsung собиралась изначально сочетать производственные мощности контрактного подразделения с линиями по производству микросхем памяти для собственных нужд. На обоих направлениях бизнеса дела сейчас идут не очень гладко, поэтому задержка строительства ещё одного предприятия вполне объяснима. Конечно, к реализации этого проекта компания может вернуться позже, но пока эти слухи представители Samsung предпочитают открыто не комментировать.

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