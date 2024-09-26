В данных Geekbench появился Snapdragon 8 четвертого поколения, показывающий тактовую частоту 4,32 ГГц.

Ожидаемая линейка флагманских смартфонов Samsung S25 будет оснащена уникальной версией еще не представленного чипсета Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm.

Snapdragon 8 Gen 4 уже появился в данных Geekbench, демонстрируя тактовую частоту 4,32 ГГц для производительных ядер и 3,53 ГГц для ядер с умеренной нагрузкой. Также появились слухи о работе Snapdragon 8 Gen 4 на Samsung Galaxy S25 Ultra для американского рынка с немного более низкими показателями — 4,19 ГГц и 2,9 ГГц соответственно.

Возможно, это был лишь инженерный образец, так как в Geekbench была представлена, судя по всему, финальная версия Snapdragon 8 Gen 4 для смартфона Galaxy S25 Ultra которая будет представлена в Европе. Модель SM-S938B обеспечивает тактовую частоту в 4,47 ГГц для производительных ядер и 3,53 ГГц для ядер средней производительности. Если эти данные подтвердятся, Galaxy S25 Ultra станет значительно быстрее, чем iPhone 16 Pro Max.