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Redmi Note 14 Pro+ получит 50-мегапиксельную телефотокамеру и 50-мегапиксельный основной объектив
Раскрыты характеристики камер Redmi Note 14 Pro+

 Вчера бренд Redmi выпустила постеры, подтверждающие информацию о чипсете и аккумуляторе Redmi Note 14 Pro+. Сегодня Redmi выпустил новые постеры, подтверждающие характеристики камеры смартфона Redmi Note 14 Pro+. Впервые телефон линейки Redmi Note будет оснащен телеобъективом.

 Вышеуказанные постеры подтверждают, что Redmi Note 14 Pro+ будет иметь 50-мегапиксельную jcyjdye. камеру OmniVision Light Fusion 800, которая представляет собой не что иное, как датчик камеры OmniVision OV50H. Помимо поддержки оптической стабилизации, он будет иметь собственный динамический диапазон 13,2 EV и диафрагму f/1.6. Такая же основная камера доступна на смартфоне Xiaomi 14 Civi (он же Xiaomi Civi 4 Pro в Китае).

 Кроме того, система камер Redmi Note 14 Pro+ будет включать 50-мегапиксельный телеобъектив с фокусным расстоянием 60 мм. Он будет иметь диафрагму f/2.0 и поддерживать 2,5-кратнре оптическое увеличение. Подробности сверхширокоугольного объектива, который может быть частью системы камер, пока неизвестны.

 Также подтверждено, что Redmi Note 14 Pro+ будет оснащен 1,5K OLED-дисплеем с изогнутыми краями. Экран будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Для повышения прочности устройство будет иметь также защиту от пыли и воды по стандарту IP69. Хотя размер экрана не был раскрыт, похоже, что это будет стандартная для устройств Redmi и Xiaomi 6,67-дюймовая панель с поддержкой частоты обновления до 120 Гц.

 Работать грядущий смартфон будет на базе однокристальной системы среднего уровня Snapdragon 7s Gen 3, а за автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 6200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Ожидается, что смартфон поступит в продажу в нескольких конфигурациях оперативной памяти LPDDR5 и накопителя UFS 3.1, таких как 12 ГБ и 256 ГБ, 12 ГБ и 512 ГБ, а также 16 ГБ и 512 ГБ. Устройство будет работать на базе ОС Android 14 с оболочкой HyperOS. Телефон будет доступен в нескольких цветовых вариантах, включая Star Sand Green, Mirror Porcelain White и Midnight Black.

 Redmi Note 14 Pro+ будет представлен вместе с другими устройствами линейки: Note 14 Pro, Note 14, а также наушниками Redmi Bud 6 завтра, 26 сентября в Китае.

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Источник: gizmochina.com
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