В следующем году ожидается появление процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D

Согласно последней неофициальной информации, процессоры следующего поколения с поддержкой 3D V-Cache начнут появляться со следующего месяца. Сначала это будет модель Ryzen 7 9800X3D, а в начале следующего года за ней последуют чипы Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D.

Пишут об этом на форуме Chiphell. Первый процессор должен быть восьмиядерным, и анонсирован он будет в конце октября, а в продажу поступит в ноябре. Прежде были слухи о том, что модели 9000X3D представят не раньше начала января на выставке CES 2025.

Источником информации является пресс-конференция одного из производителей материнских плат. Там были представлены модели на чипсетах X870E и X870, и присутствовали представители AMD.

9800X3D какое-то время будет единственным процессором с поддержкой 3D V-Cache на архитектуре последнего поколения Zen 5. Затем к нему добавятся 16-ядерные процессоры. В своё время сначала был выпущен Ryzen 7 5800X3D, а следом за ним вышли три модели на Zen 4.

24 октября Intel собирается анонсировать процессоры для настольных ПК Arrow Lake Core Ultra 200. С их помощью Intel надеется конкурировать в играх и многопоточных приложениях, поэтому AMD срочно нужно дать ответ. Ryzen 9000X3D могут иметь объём кэша на уровне моделей прошлого поколения, но предложат ряд новых функций, в том числе и разгон.

В любом случае у желающих обновить свой игровой ПК выбор скоро станет больше прежнего. К тому же скоро Nvidia выпустит следующее поколение видеокарт, поэтому останется ответить только на один вопрос — во что играть?