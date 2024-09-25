Nvidia продолжает доминировать на рынке видеокарт для ПК

Компания Intel известна как производитель процессоров, и она доминирует на этом рынке. Наличие во многих из этих процессоров встроенной графики позволяет ей иметь немалое присутствие и на рынке GPU. Однако, если говорить о дискретных видеокартах, слабые попытки Intel завоевать своё место под солнцем успехом не увенчались.

Статистика аналитической компании Jon Peddie Research (JPR) показывает, что во втором квартале нынешнего года объём поставок видеокарт для ПК вырос на 9% до 9,5 млн экземпляров. Между тем, в последние 10 лет в среднем во втором квартале наблюдался спад на 7,1% по сравнению с первым кварталом.

Доля рынка у Intel на этот раз упала до нуля. Годом ранее она была 2%. Среди двух оставшихся участников борьбы тоже не наблюдается конкуренции, поскольку на долю графических процессоров Nvidia приходится 88% поставок. Год назад это значение было 80%, так что не будет удивительно, если через несколько лет доля AMD начнёт приближаться к 0. Пока её результат составляет 12%.

Увеличение объёма поставок наблюдается уже четыре квартала подряд. При этом поставки меньше, чем были 2 года назад.

Intel только что представила процессоры Lunar Lake для ноутбуков, в состав которых входит графическое ядро Xe2. На его основе компания собирается выпустить дискретные видеокарты Battlemage. Впрочем, эти карты ждали ещё в 2023 году, но до сих пор их нет. Зато скоро могут появиться карты Nvidia GeForce 5000, которые укрепят доминирование этого производителя ещё больше.