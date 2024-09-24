Среди игр оказались: GreedFall: The Dying World, The Casting of Frank Stone, Witchfire, Satisfactory и Mortal Kombat 1

NVIDIA представила новый список игр для ПК, которые поддерживают технологии DLSS 3 и DLSS 2. Любители ролевых игр смогут насладиться ими в GreedFall: The Dying World, которая сегодня поступила в доступ на платформе Steam. В этом продолжении RPG от Spiders были приняты рискованные решения, в том числе переход от боевой системы, основанной на действиях, к механике реального времени с возможностью паузы с помощью табуляции.

На момент выхода в раннем доступе игра включает в себя начало главного квеста, три исследуемых локации (Teer Fradee, Thynia и Uxantis), шесть компаньонов и шесть деревьев навыков. Фанаты могут ожидать добавления новых компаньонов и связанных с ними квестов, расширения основного сюжета, новой локации, новых навыков и системы крафта в период с осени по зиму. Дата выхода полной версии пока не объявлена.

Также DLSS 3 доступен в игре The Casting of Frank Stone, разработанной Supermassive Games в мире Dead By Daylight, где жанр Horror занимает центральное место. Кроме того, DLSS 3 можно найти в игре Witchfire, которая уже доступна на платформе Steam и предлагает обновлённое оружие, новые достижения, улучшения графики и переработанную игровую механику.

Что касается DLSS 2, он поддерживается в игре Satisfactory, которая недавно завершила этап раннего доступа, а также в Mortal Kombat 1, получившем дополнение Khaos Reigns. Дополнительно, вышел новый шутер от первого лица в открытом мире под названием Echo Point Nova, который стал доступен сегодня.