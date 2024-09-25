Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Процессоры Intel Xeon Diamond Rapids получат ядра Panther Cove-X
Процессоры Intel Xeon Diamond Rapids следующего поколения будут также иметь новый идентификатор "Family 19"

 Задача по реструктуризации идентификатора семейства процессоров Intel для центров обработки данных наконец-то была завершена, поскольку инженеры Linux успешно перешли на совершенно новое 19-е семейство (Family 19). В последнем патче Linux для ядра Linux 6.12 Granite Rapids появился с новым идентификатором семейства/модели, что предполагает окончание Family 6.

 Идентификатор Family 6 использовался почти для всех процессоров Intel предыдущих поколений, начиная с древних Intel Pentium Pro в 1990-х годах. С реструктуризацией семейства инженеры Linux модернизируют процесс идентификации ядром Linux будущих процессоров Intel. Последний патч, добавленный в список рассылки, для Intel Xeon Diamond Rapids говорит о том, что линейка станет первой, которая будет рассматриваться в рамках Family 19 и будет основана на ядрах Panther Cove-X.

 Технически, это та же архитектура Panther Cove для производительных ядер, которая представлена в процессорах Lunar Lake и Arrow Lake, но с некоторыми оптимизациями, направленными на сегмент чипов Xeon для серверов и центров обработки данных.

 При этом Panther Lake станет последней серией, которая завершит Family 6 с идентификатором модели 204. С этим переходом ожидается, что новые семейства процессоров принесут инновации в производительности и функциональности.

 Процессоры Intel Diamond Rapids будут использовать массивный сокет LGA 9324, который почти в 5 раз больше, чем LGA 1700. Он будет также больше, чем Granite Rapids, который будет использовать сокет LGA 7529. Большая часть спецификаций Diamond Rapids пока остаётся неизвестна, и компания Intel еще не объявила дату его выпуска. Однако ожидается, что чипы Diamond Rapids будут запущены в период с 2025 по 2026 год и станут конкурировать с процессорами AMD EPYC Venice.

#intel #процессоры #xeon #процессоры intel #intel xeon #diamond rapids #panther cove
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
2
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
7
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
8
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
14
Представлен список телефонов Realme, которые будут обновлены до Android 15
+
Hamster Kombat называют главной аферой 2024 года, а разработчиков мошенниками
4
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
6
ЛиАЗ возвращается к производству автобусов-«гармошек» после вынужденного перерыва
+
NVIDIA анонсировала запуск модели искусственного интеллекта Llama-3.1-Nemotron-51B
1
Новая модель искусственного интеллекта обеспечивает спутниковые снимки Google Карты без облаков
+
На Вооружении ВС РФ в зоне СВО замечены китайские бронемашины ZFB-05
1
Пользователи Android и iOS будут видеть синюю галочку рядом с именами проверенных отправителей Gmail
+
Antec выпустила кронштейн для вертикальной установки видеокарты в стандартных корпусах
1
Исследователи из Сеульского национального университета создали летающую тележку Palletrone
2
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
5
Чжао Чанцзян о внедорожнике BYD Denza N9: Конкуренты не смогут догнать нас в ближайшие пять лет
+
Rockstar ищет «Художника по созданию скриншотов» для GTA 6 – скоро начнется активный маркетинг
+
Приложение «Дом с Алисой» получило новые возможности работы со сценариями автоматизации
+

Популярные статьи

Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
+
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
8
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
12
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
113
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
8
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
32
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
12

Сейчас обсуждают

Несбыточная Мечта Шешенбека
14:35
у Шеши халупа получше будет без жены, без детей, один в халупе, вот так живут истинные лебироиды Артёмки хаящие РФ и ненавидящие свою страну - во всём этом виноват только ты. хочешь изменить жизнь к ...
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
4pokalin
14:30
Ну пусть везут, уголь дорогой, грязный, быстро заканчивается + щас привезти его вна урину проблематично в большом количестве.
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
FelsheR-Vzvz
14:30
Надо Чимбалу таких домой понапускать!
В Новосибирске вывели специальный вид моли, пожирающей пластик "килограммами"
Артём Николаев
14:29
В темноте не видно! И если спиной к стене сидеть, тоже.
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
VAKT
14:29
осталось только цену сказать, но судя потому, что это замена титаната - будет дорого
Сверхмощные аккумуляторные батареи на основе ниобия: на 50% больше энергии и более 10 000 циклов
Артём Николаев
14:27
Дипкул акбар!
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
El Grechko
14:26
Интересно что ни сама изобретательница, ни дурачок-новостник не понимают, что переваривание пластика молью ничем не отличается от сжигания, кроме скорости переработки, всё в конце концов закончится пе...
В Новосибирске вывели специальный вид моли, пожирающей пластик "килограммами"
Артём Николаев
14:20
По лимитам он ведь точно такой же, а без них 9950X жрёт как и Интел 300+, упираясь в возможности охлада.
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Артём Гребенник
14:17
Cloud flight S от них, до сих пор прекрасно себя чувствуют.
HyperX выпустила игровую гарнитуру Cloud Mix 2
si-cat
14:16
Угу - крылом помашет и эффектно поднимется 🤣🤣 Мля - когда уже "новости" модерировать будут и баны малограмотным ньюсмракерам выдавать??
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем