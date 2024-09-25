Процессоры Intel Xeon Diamond Rapids следующего поколения будут также иметь новый идентификатор "Family 19"

Задача по реструктуризации идентификатора семейства процессоров Intel для центров обработки данных наконец-то была завершена, поскольку инженеры Linux успешно перешли на совершенно новое 19-е семейство (Family 19). В последнем патче Linux для ядра Linux 6.12 Granite Rapids появился с новым идентификатором семейства/модели, что предполагает окончание Family 6.

Идентификатор Family 6 использовался почти для всех процессоров Intel предыдущих поколений, начиная с древних Intel Pentium Pro в 1990-х годах. С реструктуризацией семейства инженеры Linux модернизируют процесс идентификации ядром Linux будущих процессоров Intel. Последний патч, добавленный в список рассылки, для Intel Xeon Diamond Rapids говорит о том, что линейка станет первой, которая будет рассматриваться в рамках Family 19 и будет основана на ядрах Panther Cove-X.

Технически, это та же архитектура Panther Cove для производительных ядер, которая представлена в процессорах Lunar Lake и Arrow Lake, но с некоторыми оптимизациями, направленными на сегмент чипов Xeon для серверов и центров обработки данных.

При этом Panther Lake станет последней серией, которая завершит Family 6 с идентификатором модели 204. С этим переходом ожидается, что новые семейства процессоров принесут инновации в производительности и функциональности.

Процессоры Intel Diamond Rapids будут использовать массивный сокет LGA 9324, который почти в 5 раз больше, чем LGA 1700. Он будет также больше, чем Granite Rapids, который будет использовать сокет LGA 7529. Большая часть спецификаций Diamond Rapids пока остаётся неизвестна, и компания Intel еще не объявила дату его выпуска. Однако ожидается, что чипы Diamond Rapids будут запущены в период с 2025 по 2026 год и станут конкурировать с процессорами AMD EPYC Venice.