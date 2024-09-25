Все часы Google будут работать на последней версии системы Wear OS 5

Недавно компания Google представила и начала продажи своих умных часов третьего поколения Pixel Watch 3. Обладатели часов двух первых поколений также не останутся забытыми. Компания объявила о том, что эти часы будут обновлены до последней версии операционной системы Wear OS 5, обновление до которой уже началось.

На часах первых двух поколений до настоящего времени были установлены версии системы Wear OS 3.5 и Wear OS 4.0 соответственно. Обновление будет распространяться поэтапно, в зависимости от региона и оператора мобильной связи. Обладатели часов получат уведомление о возможности установить обновление. Google рекомендует установить это обновление, чтобы уменьшить количество программных уязвимостей.

Помимо закрытия уязвимостей и исправления ошибок будут предложены новые функциональные возможности. Будет улучшено управление камерой, и предлагается приложение Pixel Recorder. Можно выбирать, будет система выглядеть как список или как сетка. Появятся новые типы виджетов, включая прогресс достижения целей, погоду и источник данных для измерения частоты сердечных сокращений. Для бега будут отслеживаться более детальные показатели. Среди них — время контакта с землёй, вертикальные колебания и вертикальное соотношение.

Для проверки наличия обновлений необходимо перейти в «Настройки» и открыть «Система» > «Обновления системы».