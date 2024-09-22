Pixel Buds стало отображаться в Pixel Launcher на устройствах Google Pixel, а также была добавлена поддержка новых наушников Pixel Buds Pro 2.

Компания Google выпустила обновление для приложения Pixel Buds, сделав его видимым в Pixel Launcher на устройствах Pixel. Ранее приложение было скрыто, и его нельзя было поместить на главный экран. Однако, с выходом версии 1.0.673625792, пользователи получили возможность добавлять иконку приложения на домашний экран для быстрого доступа к настройкам беспроводных наушников.



Кроме того, обновление предоставляет поддержку новых наушников Pixel Buds Pro 2, которые скоро поступят в продажу. Это обновление делает процесс настройки и управления наушниками более удобным и быстрым.



Теперь владельцы смартфонов Google могут выбирать между размещением иконки приложения или использованием виджета, который показывает состояние наушников в реальном времени. Ранее значок приложения Pixel Buds был видим только на устройствах Android других производителей, тогда как на телефонах Google он оставался скрытым.



Обновление уже доступно для скачивания в Google Play, и пользователи могут начать пользоваться новыми возможностями прямо сейчас.