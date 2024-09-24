Производительные ядра флагманского чипа будущего года Qualcomm поднимут планку частоты

Ещё не состоялся анонс процессора Snapdragon 8 Gen 4, который ожидается в октябре. Между тем, в китайском сегменте интернета уже появляется информация о том, какой чип будет представлен через год.

Предположительно, Snapdragon 8 Gen 5 будет иметь такое же сочетание ядер, как и у процессора нынешнего года. Это означает наличие двух производительных ядер и шести экономичных. У производительных может значительно вырасти тактовая частота. Ядра под кодовым именем Pegasus могут работать на частоте 5 ГГц, тогда как частота эффективных ядер тоже будет немалой и составит 4 ГГц. Для сравнения, в процессе этого года частоты ожидаются 4,32 ГГц и 3,53 ГГц.

Речь идёт о разновидности чипа, который будет производиться на техпроцессе TSMC N3P. Между тем, может быть и другой производитель, а именно Samsung Foundry. Здесь будет использоваться техпроцесс Samsung SF2, но это не означает, что тактовые частоты будут ниже. Если информация подтвердится, производительность мобильных устройств через год в очередной раз сделает шаг вперёд.