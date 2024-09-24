Redmi Note 14 Pro+ будет анонсирован в четверг

Уже в четверг состоится анонс смартфонов Redmi Note 14 Pro. В преддверии этого события заместитель генерального директора по маркетингу Xiaomi China и генеральный директор бренда Redmi Ван Тенг рассказал о том, какой процессор здесь будет применяться.

Ранее говорилось про использование системы на чипе Dimensity 7350. Сообщается, что на самом деле здесь будет применяться модель Snapdragon 7s Gen 3. Это было сделано с целью обеспечить плавную работу в каждодневных задачах. Также этот процессор должен справляться с алгоритмами искусственного интеллекта. Разработчики обещают скорость, достаточную для стабильной частоты кадров в игре Honor of Kings.

В Geekbench в одноядерных и многоядерных тестах этот процессор набрал 1170 и 3150 баллов. Если сравнивать с прошлогодней моделью Redmi Note 13 Pro+ на Mediatek Dimensity 7200 Ultra, там результат составляет 1128 и 2710 баллов соответственно. Как видим, прирост наблюдается только в многозадачной работе.

Другой сильной стороной нового устройства должен стать аккумулятор ёмкостью 6200 мАч. В результате продолжительность работы должна серьёзно увеличиться. Здесь может применяться кремний-углеродная батарея с повышенной плотностью хранения энергии. Это позволяет сделать корпус смартфона тоньше и легче. Известно также о поддержке зарядки мощностью 90 Вт.