После блокировки Android-приложений HarmonyOS Next обходится своими силами

Спустя несколько лет разработки системы HarmonyOS в последней версии компания Huawei окончательно заблокировала возможность устанавливать Android-приложения. Сделано это было после того, как была подготовлена обширная библиотека собственных приложений.

HarmonyOS родилась в виде слегка изменённой оболочки Android, а теперь обрела полную независимость. С момента перехода с EMUI на HarmonyOS пользователи смартфонов Huawei могли устанавливать большинство приложений вручную, но не приложения Google и не из магазина Play Store.

Huawei активно работала над тем, чтобы убедить разработчиков поддерживать HarmonyOS Next. В пресс-релизе сказано, что на обновлённой платформе теперь поддерживается 10 тысяч приложений, закрывающих 99,9% потребностей пользователей. Ожидается, что Huawei представит эту новую систему 24 сентября вместе с другими продуктами.