На осенней конференции Huawei представила свой новый флагманский продукт — Smart Screen V5 Max 110 с огромным 110-дюймовым экраном. Уникальная модель предлагает пиковую яркость 5000 нит и передовые технологии для улучшения качества изображения.

Сегодня, на осенней конференции по запуску новых продуктов, Huawei представила свой последний флагман — Smart Screen V5 Max 110. Этот интеллектуальный экран стал самым большим в истории компании, привлекая внимание как своими размерами, так и инновационными технологиями.

Huawei Smart Screen V5 Max 110 удивляет своими размерами — 110 дюймов. Ультратонкая рамка из авиационного алюминия толщиной всего 1,2 мм создает ощущение, будто изображение заполняет всю стену. Соотношение экрана к корпусу достигает 99%, что позволяет наслаждаться картинкой без отвлекающих факторов.

Ключевой особенностью модели является квантовая подсветка Super MiniLED. С максимальной яркостью 5000 нит экран демонстрирует яркие и насыщенные цвета. Широкая цветовая гамма BT.2020 и высокий коэффициент контрастности 8 000 000: 1 обеспечивают невероятную детализацию изображения. Сверхширокий угол обзора в 178 градусов позволяет наслаждаться качеством картинки из любого положения в комнате.

Технология Honghu Image Quality 3.0 прошла полное обновление, что позволило значительно улучшить качество изображения. Новый алгоритм искусственного интеллекта делает цвета более насыщенными, а детали — четкими. Этот экран способен передавать реалистичное восприятие света, что создает эффект погружения в контент.

Внутри устройства работает мощный чип Honghu 900. Он обеспечивает увеличение производительности процессора на 200% и графического процессора на 160% по сравнению с предыдущей моделью. Это позволяет Smart Screen V5 Max 110 без проблем справляться с высокими нагрузками, что особенно важно для игр и мультимедийного контента.

Структура SmartBar, расположенная над экраном, включает камеру с искусственным интеллектом. Эта камера поддерживает наведение дистанционного управления и обратное управление проекцией, что открывает новые возможности для интерактивного взаимодействия.

Цена на Huawei Smart Screen V5 Max 110 в переводе на рубли по сегодняшнему курсу составляет около 918000 руб., а специальная цена первой продажи — 852360 руб. Предварительные продажи стартуют 24 сентября в 18:08 по местному времени, а официальные продажи начнутся 30 сентября.