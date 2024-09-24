Galaxy S25 Ultra на Geekbench показал производительность и ряд характеристик

Выходящий в начале будущего года флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra заметили в бенчмарке Geekbench. Это позволило предварительно оценить скорость его работы и спецификации. Устройство с модельным номером SM-S938U с большой долей вероятности предназначается для рынка США.

В тестах результаты следующие:

Одноядерный: 3069 баллов.

Многоядерный: 9080 баллов.

Для сравнения, результаты Galaxy S24 Ultra:

Одноядерный: 2143 балла.

Многоядерный: 6696 баллов.

Таким образом, прирост производительности будет немалый, хотя смартфон весит меньше прежнего, если верить первым изображениям. S25 Ultra вернётся к скруглённым краям, отказавшись от строгих прямоугольных форм последних лет.

Geekbench также позволяет узнать некоторые характеристики. Рассматриваемая модель имеет 12 ГБ оперативной памяти, как и у модели этого года. Быть может, будут конфигурации и с другим количеством памяти.

Установлена система Android 15, что означает поддержку обновлений до Android 22. Применялся восьмиядерный процессор Qualcomm с максимальной тактовой частотой 4,19 ГГц. Архитектура ARM V8 означает, что это не новый процессор Snapdragon 8 Gen 4, о чём уже сообщалось прежде.

Samsung недавно начала планировать разработку собственных чипов на техпроцессе 1,4 нм, которые собирается выпустить к 2027 году. Однако технологические проблемы могут поставить крест на этих планах.