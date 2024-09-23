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СтарыйДед
Samsung возвращает серию "Prime" при помощи смартфона Galaxy M15
Он обладает 8 ГБ оперативной памяти, а вот что означает слово "Prime" в названии пока неизвестно.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, компания Samsung планирует сотрудничать с Amazon для запуска нового смартфона под названием Galaxy M15 5G Prime. Это решение оказалось довольно неожиданным, поскольку Samsung уже несколько лет не использовала название «Prime» в своих моделях телефонов. Последний раз Samsung использовала название «Prime» в своей серии Galaxy J Prime, последней моделью которой стал Galaxy J7 Prime 2, выпущенный в 2018 году. Позднее компания отказалась от серий J и J Prime в рамках усилий по упрощению своей линейки продуктов среднего и низкого ценового сегмента. Следовательно, возвращение названия «Prime» в Galaxy M15 5G выглядит немного запутанным и противоречит предыдущим стратегиям Samsung.

Новый Galaxy M15 5G Prime, недавно появившийся в интернет-магазине Samsung India, практически идентичен предыдущей модели Galaxy M15 5G, но с добавлением 8 ГБ оперативной памяти и слова «Prime» в названии. На данный момент нет чёткого объяснения, почему было решено добавить это название. Одной из возможных причин возрождения названия «Prime» может быть партнерство Samsung с Amazon. Amazon широко использует слово «Prime» для названия своей членской службы и других продуктов. Ранее Samsung уже сотрудничала с Amazon India для запуска премьер-версий своих мобильных телефонов. Например, выпущенный в 2021 году Galaxy M32 Prime Edition был практически неотличим от обычного Galaxy M32. Возвращение названия «Prime» также может быть частью стратегии Samsung по укреплению сотрудничества с Amazon и расширению своего присутствия на индийском рынке. Это партнерство может помочь Samsung привлечь больше клиентов, уже знакомых с брендом Amazon Prime, а также расширить свою клиентскую базу.

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