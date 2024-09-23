Total War: Empire спустя 15 лет добралась с ПК до смартфонов

Feral Interactive в начале сентября объявила, что очередная игра серии Total War выйдет на мобильных устройствах. Речь идёт об игре Total War: Empire. Пятая часть серии Total War была представлена на компьютерах в 2009 году.

Feral Interactive портировала её на macOS в 2014 году, а спустя 10 лет наступает черёд Android и iOS. Игра предлагает масштабное пошаговое управление империей и сражения в реальном времени, что удобно делать на сенсорных экранах.

В Total War: Empire игроки возглавляют одну из европейских держав во времена научных открытий, политических перемен и масштабных военных конфликтов. Действие происходит в XVIII веке и позволяет игрокам взять под командование одну из одиннадцати фракций на карте кампании, охватывающей Европу, Индию и Америку.

Цель заключается в достижении господства над миром с помощью военных завоеваний, дипломатии, шпионажа и экономики. Можно нанимать армии и флоты для захвата и защиты провинций или использовать дипломатию и политику.

Total War: Empire получила несколько улучшений по сравнению с ранними играми серии, вроде Rome: Total War и Medieval II: Total War. В их число вошли дипломатия, налогообложение и торговля. Появилось технологическое древо, позволяющее развивать разные сферы знаний, такие как сельское хозяйство, политика, военное дело и инфраструктура.





Это первая игра серии Total War, позволяющая игрокам на мобильных устройствах участвовать в морских сражениях в реальном времени. Также был представлен кинематографический трейлер.

Точная дата выхода Total War: Empire пока неизвестна, но это должно случиться осенью.