На рынке процессоров для ноутбуков борьба разгорается с новой силой

Компании Intel и AMD планируют выпустить обновления своих существующих серий процессоров для мобильных компьютеров. Хотя они уже выпустили или готовятся к выпуску новых серий, таких как Ryzen AI 300 Strix Point и Core Ultra 200 Arrow Lake, нужно распродавать старые запасы. Лучший способ сделать это — выпустить линейку под новым названием.

Процессоры AMD Ryzen 200 будут основаны на семействе Hawk Point Refresh. Характеристики мало отличаются от серии Ryzen 8040. Максимальная конфигурация содержит 8 ядер и 16 потоков на архитектуре Zen 4, с кешем до 8 МБ L2 и 16 МБ L3 и TDP в диапазоне от 45 до 54 Вт. Используется графика Radeon 780M с 12 вычислительными блоками RDNA 3.

Поскольку Microsoft повысила требование по производительности AI PC (Copilot+) до минимум 45 TOPS, процессоры не получат обозначения AI. Их максимальная вычислительная способность AI NPU составляет 16 TOPS, а у всей платформы 39 TOPS.

Intel готовит запуск обновлённых процессоров Raptor Lake Refresh, уже третьих по счёту. Новая серия будет называться Core 200, а не Core Ultra 200 на Arrow Lake и Lunar Lake. Эти процессоры имеют до 14 ядер в конфигурациях 6+8, до 24 МБ кеша и TDP в диапазоне от 35 до 115 Вт. Графика содержит 96 блоков Iris Xe.

Ryzen 200 выпустят в начале следующего года. Процессоры Intel Core 200 выпустят позже в этом году. Ноутбуки будут оснащены нынешними поколениями GPU (RTX 40 / RX 7000 / Arc A-Series), но платформы следующего поколения будут использовать новые конфигурации RTX 50 для ноутбуков.