Инсайдеры заявляют что бюджетный Intel Core Ultra 5 245K очень хорош в сравнении с более дорогими процессорами Intel Core i9-13980HX и Intel Core i5-14600K/KF

Было много утечек информации о серии Intel Core Lunar Lake и ее возможностях, но недавно в сеть попали новые результаты теста CPU-Z для настольного процессора Intel Core Ultra 5 245K Arrow Lake, и они пока весьма впечатляют.

По данным популярного китайского инсайдера ECSM_Official , Intel Core Ultra 5 245K набрал 850,6 баллов в одноядерном тесте производительности и 10 907,1 баллов в многоядерном тесте. Это ставит Core Ultra 5 245K между 842 баллами Intel Core i9-13980HX и 852 баллами Intel Core i5-14600K/KF с точки зрения одноядерной производительности, или около 99,8% производительности чипа Raptor Lake Refresh.

Сообщение в "Х"* переведена с китайского языка

Однако процессор блистает в многоядерном тестировании, опережая 14600K/KF с его результатом 9868 в многоядерном тесте примерно на 10,5%, что составляет 90% от производительности более производительного Intel Core i7-14700K, набравшего 12 117 баллов. 245K также не имеет гиперпоточности, поэтому его 14 потоков, обеспечивающих производительность, аналогичную чипам с 20 и 28 потоками, впечатляют еще больше.

Несмотря на то, что Arrow Lake находится на завершающей стадии разработки, в нее еще можно внести множество изменений, пока процессоры не начнут сходить с конвейера. Не говоря уже о том, что утечки производительности всегда могут быть отклонением от нормы из-за невероятно малого размера выборки. Так что воспринимайте эти результаты с долей скепсиса, пока продукт не будет запущен и полностью протестирован.

Действительно ли гиперпоточность так хороша?

По данным Intel, гиперпоточность была исключена для повышения эффективности чипов Arrow Lake. Судя по просочившимся результатам тестов, это было идеальным решением. 245K имеет максимальную мощность 159Вт по сравнению с 181Вт у 14600K, и тем не менее первый почти сравнялся со вторым в одноядерном тесте и превзошел его в многоядерном тесте.

Инсайдер ECSM_Official также отметил, что протестированный процессор 245K не был полностью оптимизирован, его частота на 100-200 МГц ниже стандартной. Если это правда, то это очевидно, что Intel Core Ultra 5 245K, скорее всего, наберет еще более высокие оценки в бенчмарках после официального запуска.

Hyperthreading — это название технологии Intel, которая позволяет запускать более одного потока на каждом ядре процессора, что означает, что больше работы может выполняться параллельно ( у AMD и ARM также есть похожая технология). Идея заключается в том, что при включении Hyperthreading ПК может обрабатывать больше информации за меньшее время и может выполнять больше фоновых задач без каких-либо сбоев.

Однако тот факт, что удаление гиперпоточности из последних чипов Arrow Lake позволяет так резко повысить производительность процессора, ставит под сомнение, насколько полезной на самом деле является эта технология. Скорее всего, количество накладных расходов, необходимых для внедрения технологии, сводит на нет все ее преимущества.

Будет интересно посмотреть на Arrow Lake в полном объеме после его выхода, а также узнать, передумает ли Intel включать гиперпоточность в свои будущие процессоры.