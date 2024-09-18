В разработке находится Galaxy A56 на процессоре Exynos 1580

В марте нынешнего года компания Samsung начала продажи смартфона Galaxy A55. В настоящее время ведётся работа над аппаратом Galaxy A56, который будет выпущен ему на замену. Устройство заметили в базе данных IMEI под названием Galaxy A56 5G и с модельным номером SM-A566B/DS.

Предположительно, аппарат будет работать на процессоре Samsung Exynos 1580. Этот чип обладает вычислительными ядрами Cortex-A720 и Cortex-A520, а также усовершенствованным графическим процессором Xclipse 540. Должен здесь быть и обновлённый блок нейронных вычислений для работы Galaxy AI.

Этот процессор уже обнаруживали в бенчмарке Geekbench. Результаты одноядерного и многоядерного тестирования составляли 1046 и 3578 баллов соответственно. Устройство работало на операционной системе Android 15. Процессор использует сочетание ядер 1+3+4, за счёт чего должна вырасти производительность по сравнению с Exynos 1480 c конфигурацией 4+4.

Характеристики нового устройства пока неизвестны. Аппарат нынешнего года обладает экраном Super AMOLED размером 6,6 дюйма с разрешением FHD+. Яркость у него достигает 1000 нит. Обновления системы Android должны приходить сюда в течение 4 лет. Имеется основная камера 50 Мп и камеры 12 Мп и 5 Мп сзади, 32 Мп спереди. Ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 25 Вт.