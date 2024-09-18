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g1tarist
Samsung планирует поддерживать и обновлять свои бюджетные модели до 6 лет
Сейчас стандартное время поддержки смартфона - 2 года.

Samsung делает большой шаг вперед, предлагая бюджетным смартфонам обновления на шесть лет. Это нововведение ставит компанию в один ряд с Apple и Google по длительности поддержки устройств. Так, в отличие от большинства бюджетных телефонов, которые обновляются всего два года, Samsung обещает своим пользователям целых шесть лет программной поддержки. Это касается и новых обновлений Android.

Первым смартфоном с такой поддержкой станет Galaxy A16 5G. Этот аппарат выйдет уже с установленной системой Android 14 и в будущем сможет обновиться до Android 20. Такой подход не только увеличивает срок службы устройства, но и делает его использование более удобным и безопасным на протяжении всего времени.

Galaxy A16 5G получит Super AMOLED экран размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Внутри устройства будет работать процессор Exynos 1330, а объем оперативной памяти будет варьироваться от 4 до 8 ГБ. Пользователи смогут выбрать между версиями с 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечит долгое время работы без подзарядки. Кроме того, смартфон оснащен портом USB-C, имеет стандартный разъем для наушников и защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. Весит устройство 200 граммов, а его размеры составляют 164,4 x 77,9 x 7,9 мм.


#samsung
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