Очередной аппарат серии Asus ROG представят через несколько месяцев

В этом году компания Asus представила смартфон ROG Phone 8, избавившись от восприятия его как чисто игрового устройства. Был выпущен более сбалансированный аппарат премиального уровня, функциональный и при этом интересный. Теперь начинают появляться данные относительно устройства, которое в будущем появится ему на замену.

Инсайдер Smart Pikachu на сайте Weibo недавно описал характеристики модели ROG Phone 9. Вполне ожидаемо, что будет использоваться флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4. Должен быть обновлён экран по сравнению с нынешним FHD+ 165 Гц. Вряд ли есть куда увеличивать частоту, поэтому может вырасти разрешение или яркость. Объём оперативной памяти будет достигать 24 ГБ, объём хранилища — 1 ТБ. Такая максимальная конфигурация предлагается и в аппарате нынешнего поколения.

Демонстрируется скриншот описания устройства на китайской платформе сертификации 3C. Здесь аппарат указан под модельным номером ASUS AI2501A и поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт, как и в этом году.

Таким образом, революционных изменений не ожидается, тем более что в этом году аппарат уже получил немало нового. В Китае новую модель ждут в конце нынешнего года, а в остальных регионах — в первом квартале будущего года.