Вероятно, близится официальный релиз.

На форумах ASUS ROG появились бета-версии BIOS AGESA 1202 для некоторых материнских плат с чипсетами X670 и B650, сообщает VideoCardz.

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Точные даты выхода новых прошивок неизвестны, это может произойти в любой момент, пишет ресурс. С учётом выхода бета-версий от ASUS, скорее всего, до официального релиза остаётся не так много времени. Подчёркивается, что бета-версии BIOS не стоит устанавливать обычным пользователям, они публикуются сотрудничающим с ASUS оверклокером под псевдонимом SAFEDISK на стороннем ресурсе и предназначены для продвинутых энтузиастов.

ASUS перечисляет в числе изменений новую версию AGESA и общие улучшения для повышения производительности. Однако обновление BIOS AGESA 1202 должно быть примечательно ещё и официальным режимом «105 ватт» для процессоров AMD Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, которые по умолчанию настроены на работу при 65-ваттном базовом TDP. Опция — «однокнопочное» решение для повышения TDP и, как следствие, производительности процессоров, особенно в многопоточном режиме. Официально не подтверждено, но по ряду предположений, эта настройка не должна влиять на гарантию.