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Fantoci
Новые блоки питания Asus ROG Strix позволяют отдавать приоритет видеокарте
Тайваньская компания представила новую технологию IVS для стабилизации подачи питания, которая может быть направлена либо на видеокарту, либо на центральный процессор.

Компания Asus представила обновленную линейку высокопроизводительных блоков питания ROG Strix Platinum, ключевой особенностью которых стала инновационная технология, направленная на обеспечение максимально стабильного питания для современных игровых видеокарт. Новая технология, получившая название Intelligent Voltage Sensing (IVS), позволяет блоку питания динамически адаптироваться к меняющимся потребностям видеокарты и обеспечивать стабильное питание GPU даже при пиковых нагрузках, отдавая ей приоритет перед другими компонентами системы.

Ключевой особенностью новой технологии IVS является интеллектуальное распределение энергии между всеми компонентами персонального компьютера. Традиционно приоритет в питании отдавался центральному процессору, однако инженеры Asus пересмотрели этот подход. Новая система питания позволяет перенаправить основной поток энергии на видеокарту, обеспечивая ей стабильное питание даже в самых требовательных игровых сценариях.

Реализация технологии IVS осуществляется через дополнительный двухконтактный кабель, интегрированный в стандартный разъем питания 12VHPWR. Этот кабель подключается к специальному фиолетовому порту на задней панели блока питания, активируя функцию интеллектуального распределения энергии. При желании пользователь может легко отключить IVS, вернувшись к стандартной схеме питания.

По данным Asus, использование IVS повышает стабильность энергоснабжения видеокарты на впечатляющие 45%. Это особенно актуально для владельцев мощных графических адаптеров последнего поколения, а также для любителей экстремального разгона. Технология призвана обеспечить бесперебойную работу видеокарты даже в условиях максимальных нагрузок, что критично для достижения высокой производительности в современных играх.

Важно отметить, что на данный момент технология IVS совместима только с видеокартами NVIDIA, использующими разъем питания 12VHPWR. Владельцам графических адаптеров AMD придется довольствоваться традиционной схемой энергоснабжения, по крайней мере, до выхода нового поколения видеокарт.

Новая серия блоков питания ROG Strix Platinum с поддержкой IVS представлена моделями мощностью 850, 1000 и 1200 Ватт. Все устройства обеспечены солидной 10-летней гарантией производителя, что подчеркивает уверенность Asus в надежности и долговечности своей продукции.

Появление технологии IVS знаменует новый этап в эволюции компьютерных блоков питания. Asus не просто улучшила характеристики своих устройств, но предложила принципиально новый подход к организации энергоснабжения ключевых компонентов системы. Это решение может стать стандартом де-факто для высокопроизводительных игровых конфигураций, открывая новые горизонты для оверклокеров и энтузиастов.

Остается открытым вопрос, насколько заметным будет влияние IVS на реальную производительность в играх. Однако уже сейчас можно утверждать, что Asus сделала значительный шаг вперед в оптимизации работы игровых систем, предоставив пользователям дополнительный инструмент для тонкой настройки своих компьютеров.

#asus #блок питания #asus rog strix
Источник: press.asus.com
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