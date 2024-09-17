Следующие поколения часов Apple могут поддерживать измерение давления

В умных часах различные производители планируют расширять возможности отслеживания медицинских показателей организма. Это относится и к часам Apple, но не всегда все планы удаётся реализовать с первого раза.

Часы очередного поколения Apple Watch Series 10 получили увеличенный экран и более тонкий корпус. Поначалу разработчики планировали внедрить сюда датчик артериального давления, чтобы отметить этим внушительным новшеством десятилетний юбилей часов. Однако изменения в дизайне помешали сделать это.

Известный инсайдер Марк Гурман рассказал, что на этапе тестирования возникли трудности. В результате в этом поколении часов измерение давления пришлось убрать.

Автор одного из YouTube-каналов Вадим Юрьев высказал предположение, что для включения поддержки артериального давления придётся переработать систему ремешков. Необходимо задействовать магнитный механизм подсоединения и разъёмы Pogo Pin с электрическим подключением к часам. На таких ремешках на внутренней стороне будут датчики для снятия показаний.

Чтобы эти показания были максимально точными, ремешок придётся туго затягивать. Предположительно, Apple потратила значительные средства на использование алгоритмов ИИ для повышения точности снимаемых показателей. Однако физический датчик на часах является необходимым для получения нужных результатов.