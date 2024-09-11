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10test
Apple Watch Series 10 оснащены тем же датчиком сердечного ритма, что и Series 9
Перед запуском новой модели поступали сообщения о возможных обновлениях датчиков сердца и ЭКГ, но 10-я серия в конечном итоге получила те же датчики, что и 9-я серия.

Техническое сообщество с нетерпением ожидало сентябрьской презентации Apple и анонсов новых продуктов. Множество слухов витало вокруг ожидаемых устройств, и хотя некоторые из них подтвердились, другие ожидания остались неосуществленными. Особенно это касалось Apple Watch Series 10, где пользователям внушали надежду на новые датчики сердечного ритма и ЭКГ с новыми функциями, однако этого не произошло.

Перед выходом новой модели сообщалось о возможных обновлениях в датчиках сердца и ЭКГ, но в итоге Series 10 получила те же датчики, что и Series 9. Информация об этом не была озвучена на презентации, а указана только в технических характеристиках. На странице продукта отсутствуют данные о новых возможностях.

Ранее упоминали, что улучшенный оптический датчик сердца должен был предложить больше функций и точность, а также выявлять апноэ во сне. Однако эта функция уже была доступна на предыдущих моделях. Ожидания мониторинга артериального давления также не оправдались, так как технологию все еще разрабатывают. Водонепроницаемость также не изменилась по сравнению с Series 9. Несмотря на это, Series 10 получила конструктивные улучшения и новые датчики глубины и температуры.

#apple #watch series 10 #watch eries 9
Источник: wccftech.com
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